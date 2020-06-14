Кабмин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Об это сообщается на сайта правительства России.

Отмечается, что в этот реестр включили организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым государственными органами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов.

Согласно предварительным оценкам, «в перечень войдёт около 24 тыс. СО НКО», как говорится в сообщении, «все они смогут претендовать на помощь со стороны государства».

Также сформировали реестр НКО, которые в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«В него смогут попасть более 17,5 тыс. организаций», _ сообщили в кабмине.

Минэкономразвития назначили оператором реестров. Министерство будет координировать работу по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию на интернет-порталах.

В правительстве пояснили, что формирование этих перечней «позволит адресно и эффективно поддержать НКО, попавшие в сложное положение из-за пандемии».

Ранее сообщалось, что правительство выделит около 16 млрд рублей на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений для компенсации снижения доходов и выплат зарплат сотрудникам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.