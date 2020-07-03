В Минпросвещения рассказали о начале работы детских лагерей в России

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Около 20 регионов России заявили о начале работы детских лагерей. Об этом сообщил российский министр просвещения Сергей Кравцов.
В Минпросвещения рассказали о начале работы детских лагерей в России
  • © REUTERS/Pavel Rebrov

«Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Всё зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте — безопасность отдыхающих», — приводит ТАСС его слова.

Кравцов не исключил, что при благоприятной эпидемиологической ситуации число регионов может вырасти.

Ранее телеканал «360» сообщил о планах властей Московской области открыть детские летние лагеря с 15 июля.

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