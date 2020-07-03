В Минпросвещения рассказали о начале работы детских лагерей в России
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«Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Всё зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте — безопасность отдыхающих», — приводит ТАСС его слова.
Кравцов не исключил, что при благоприятной эпидемиологической ситуации число регионов может вырасти.
Ранее телеканал «360» сообщил о планах властей Московской области открыть детские летние лагеря с 15 июля.