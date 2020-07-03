МФЦ Приморья расширяют список очных услуг
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«Второй этап расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы», стартовал в Приморье», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что в МФЦ уже можно подавать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС.
Также можно оформить документы на получение пособия при рождении ребёнка.
Ранее в Москве с 22 июня центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без предварительной записи.