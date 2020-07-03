МФЦ Приморья расширяют список очных услуг

Центры «Мои документы» в Приморье расширяют перечень услуг, которые доступны при очном приёме, на фоне карантина.

«Второй этап расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы», стартовал в Приморье», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что в МФЦ уже можно подавать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС.

Также можно оформить документы на получение пособия при рождении ребёнка.

Ранее в Москве с 22 июня центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без предварительной записи.