Центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без записи

В Москве с 22 июня центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без предварительной записи.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции по решению мэра Москвы получить услуги в 105 офисах «Мои документы» можно в стандартном режиме — без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращается ещё 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что санитарно-эпидемиологические требования и обязательная санитарная дистанция при этом сохраняются.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.