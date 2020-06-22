Центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без записи

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В Москве с 22 июня центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без предварительной записи.
Центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без записи
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции по решению мэра Москвы получить услуги в 105 офисах «Мои документы» можно в стандартном режиме — без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращается ещё 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что санитарно-эпидемиологические требования и обязательная санитарная дистанция при этом сохраняются. 

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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