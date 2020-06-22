Центры госуслуг «Мои документы» начали принимать посетителей без записи
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции по решению мэра Москвы получить услуги в 105 офисах «Мои документы» можно в стандартном режиме — без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращается ещё 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что санитарно-эпидемиологические требования и обязательная санитарная дистанция при этом сохраняются.
Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.