Части жителей дома в Кирове разрешили вернутся после хлопка газа
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«Разрешён доступ жильцам в квартиры, кроме квартир, расположенных на 4—5 этажах пострадавшего подъезда», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что жильцов пострадавших квартир готовы принять в пункте временного размещения.
Также сообщается, что проводится обследование конструкции зданий.
Ранее следователи начали проверку по факту травмирования жительницы Кирова в результате хлопка газа в доме.