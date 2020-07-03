Части жителей дома в Кирове разрешили вернутся после хлопка газа

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Части жителей дома в Кирове, где произошёл хлопок газовоздушной смеси, разрешено вернутся в свои квартиры.
Части жителей дома в Кирове разрешили вернутся после хлопка газа
  • © ГУ МЧС по Кировской области

«Разрешён доступ жильцам в квартиры, кроме квартир, расположенных на 4—5 этажах пострадавшего подъезда», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что жильцов пострадавших квартир готовы принять в пункте временного размещения.

Также сообщается, что проводится обследование конструкции зданий.

Ранее следователи начали проверку по факту травмирования жительницы Кирова в результате хлопка газа в доме.

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