Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

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Ещё 34 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве.
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.

Всего за время пандемии в столице умерли 3904 человека с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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