Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
Всего за время пандемии в столице умерли 3904 человека с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.