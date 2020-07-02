В ХМАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
В ХМАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Теперь гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции по 12 июля 2020 года включительно, за исключением работников организаций, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным», — заявили в штабе.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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