По факту обнаружения тела младенца в Москве-реке начата проверка

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела ребёнка в Москве-реке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного надзорного ведомства Людмилу Нефёдову.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением в реке трупа малолетнего ребёнка», — сказала она.

Уточняется, что прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства происшедшего.

Ранее в Москве-реке было найдено тело новорождённого. Труп обнаружили около моста Лужники.