По факту обнаружения тела младенца в Москве-реке начата проверка

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Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела ребёнка в Москве-реке.
По факту обнаружения тела младенца в Москве-реке начата проверка
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного надзорного ведомства Людмилу Нефёдову.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением в реке трупа малолетнего ребёнка», — сказала она.

Уточняется, что прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства происшедшего.

Ранее в Москве-реке было найдено тело новорождённого. Труп обнаружили около моста Лужники.

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