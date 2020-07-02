По факту обнаружения тела младенца в Москве-реке начата проверка
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного надзорного ведомства Людмилу Нефёдову.
«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением в реке трупа малолетнего ребёнка», — сказала она.
Уточняется, что прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно установить все обстоятельства происшедшего.
Ранее в Москве-реке было найдено тело новорождённого. Труп обнаружили около моста Лужники.