В S7 прокомментировали сближение самолётов над Ростовской областью

Экипажи самолётов S7 Airlines и Emirates грамотно повели себя в ситуации со сближением судов в небе над Ростовской областью. Об этом заявили в пресс-службе компании S7.

«10 июня 2020 года система предупреждения опасного движения сработала на обоих самолётах — на рейсах S7 Airlines и Emirates», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании отметили, что экипажи «корректно оценили и грамотно отработали» ситуацию.

Там рассказали, что все современные самолёты оснащены системой предупреждения опасного сближения, которая заблаговременно подаёт сигнал о возможном конфликте, а если ситуация усугубляется, то система даёт пилотам команду на спуск или набор высоты.

«Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный манёвр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило», — добавили в S7.

В компании подчеркнули, что каждые полгода пилоты отрабатывают действия в подобных ситуациях на тренажёрах.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что в небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта, а диспетчеры обнаружили опасность с опозданием, когда самолёты находились в 150 м друг от друга.

В Госкорпорации по организации воздушного движения России заявили, что такие данные серьёзно преувеличены.

Там рассказали, что 10 июня во время полёта Вoeing B-777-300ER Emirates в 300 км от Ростова-на-Дону сработала система предупреждения столкновения самолётов в воздухе по встречному ВС Аirbus A-320-214 S7, который набирал высоту.

Диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание последнему самолёту сменить курс.