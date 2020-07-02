В ОрВД опровергли информацию о «едва не столкнувшихся» самолётах

Информация о том, что два самолёта «едва не столкнулись» в небе над Ростовом-на-Дону, является серьёзным преувеличением. Об этом заявили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ГК по ОрВД), контролирующей работу всех авиадиспетчеров в стране.

Как отмечается, на этой неделе никаких авиационных инцидентов в районе Ростова-на-Дону зафиксировано не было.

Однако в организации упомянули, что 10 июня во время пролёта Вoeing B-777-300ER авиакомпании Emirates в 300 км юго-восточнее Ростова-на-Дону произошло срабатывание бортовой системы предупреждения столкновения самолётов в воздухе по встречному ВС Аirbus A-320-214 авиакомпании S7, который набирал высоту.

«Однако утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись, — серьёзное преувеличение», — приводит ТАСС сообщение.

Там добавили, что диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание борту S7 изменить курс.

«Первоисточник информации — Telegram-канал, который, очевидно, в погоне за хайпом сгустил краски. Между тем в авиации бортовые и наземные системы предупреждения опасных сближений используются именно для того, чтобы не допускать столкновений. При этом периодически имеют место и ложные срабатывания», — подчеркнули в организации.

Ранее в Telegram появились сообщения, что в небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два воздушных судна: диспетчеры якобы обнаружили опасность с опозданием, когда самолёты находились в 150 м друг от друга.