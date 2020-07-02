Автоюрист оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

«Тут необходима база данных, чтобы этого недобросовестного человека вносили в базу данных, если он систематически нарушает, повышать ему тарифы, а потом отключать его сразу не от одной службы каршеринга, а от всех», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, сначала можно вводить агрессивную таблицу штрафов, повышать их, а если нарушения продолжаются, то отключать нарушителей на время, чтобы они осознали и поняли.

«А уже потом, если не понял, — запрет на три года, к примеру», — добавил эксперт.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.