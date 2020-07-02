Автоюрист оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей
- РИА Новости
«Тут необходима база данных, чтобы этого недобросовестного человека вносили в базу данных, если он систематически нарушает, повышать ему тарифы, а потом отключать его сразу не от одной службы каршеринга, а от всех», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, сначала можно вводить агрессивную таблицу штрафов, повышать их, а если нарушения продолжаются, то отключать нарушителей на время, чтобы они осознали и поняли.
«А уже потом, если не понял, — запрет на три года, к примеру», — добавил эксперт.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.