Автоюрист оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей

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Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.
Автоюрист оценил предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей
  • РИА Новости

«Тут необходима база данных, чтобы этого недобросовестного человека вносили в базу данных, если он систематически нарушает, повышать ему тарифы, а потом отключать его сразу не от одной службы каршеринга, а от всех», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, сначала можно вводить агрессивную таблицу штрафов, повышать их, а если нарушения продолжаются, то отключать нарушителей на время, чтобы они осознали и поняли.

«А уже потом, если не понял, — запрет на три года, к примеру», — добавил эксперт.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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