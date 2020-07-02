Власти Москвы оценили влияние пандемии на строительство домов по реновации

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов оценил влияние пандемии на программу реновации.
Власти Москвы оценили влияние пандемии на строительство домов по реновации
  • РИА Новости

«Напомню, с начала реализации этой программы уже передано под заселение 55 домов, в которые переселились более 17 тыс. москвичей. В этом году мы передали шесть домов, а до конца года намерены передать новосёлам ещё порядка 29, как и планировали», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на этих площадках в настоящее время работает на 20% строителей больше, чем было занято на программе реновации в 2019 году.

Всего в стадии строительства находится более 170 домов по программе реновации и ещё около 90 — в стадии проектирования.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области ввели в строй более 1 тыс. жилых домов с начала года.

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