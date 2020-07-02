В России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Речь идёт о таких направлениях, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.
Предложенные меры Минобрнауки скорректировало и передало в кабмин 15 июня. Ведомство планирует увеличить число мест за счёт студентов, которые платят за образование самостоятельно или через юрлицо, а также посредством целевого набора.
Ранее член совета по образованию комитета Госдумы Константин Деревянко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.