В России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям

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В России предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям с 73 тыс. до 80 тыс. к 2021 году. Такую идею в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве России.
В России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Речь идёт о таких направлениях, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность.

Предложенные меры Минобрнауки скорректировало и передало в кабмин 15 июня. Ведомство планирует увеличить число мест за счёт студентов, которые платят за образование самостоятельно или через юрлицо, а также посредством целевого набора.

Ранее член совета по образованию комитета Госдумы Константин Деревянко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.

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