Завершён очередной этап строительства «Тавриды»

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Генеральный подрядчик, ведущий инженер производственно-технического отдела севастопольского управления АО «ВАД» Роман Слободянюк рассказал об окончании обустройства подпорных стен на седьмом этапе трассы «Таврида».
Завершён очередной этап строительства «Тавриды»
  • РИА Новости

«Полностью завершено устройство подпорных стен — самих бетонных конструкций. Сейчас ведётся работа по установке декоративных панелей», — сообщил Слободянюк «Крыминформу».

Всего на седьмом этапе смонтировано 16 подпорных стен. Завершена укладка всех слоёв асфальтобетона. Общая готовность этого участка «Тавриды» протяжённостью 13,2 км составляет 95%.

Движение по этому участку трассы планируется запустить в сентябре.

В марте член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди отметила в беседе с Nation News, что очень многое в регионе создаётся практически с нуля.

Ускоренными темпами идёт модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается газификация населённых пунктов, реконструкция сетей водоснабжения.

 

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