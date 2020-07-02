Завершён очередной этап строительства «Тавриды»
- РИА Новости
«Полностью завершено устройство подпорных стен — самих бетонных конструкций. Сейчас ведётся работа по установке декоративных панелей», — сообщил Слободянюк «Крыминформу».
Всего на седьмом этапе смонтировано 16 подпорных стен. Завершена укладка всех слоёв асфальтобетона. Общая готовность этого участка «Тавриды» протяжённостью 13,2 км составляет 95%.
Движение по этому участку трассы планируется запустить в сентябре.
В марте член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди отметила в беседе с Nation News, что очень многое в регионе создаётся практически с нуля.
Ускоренными темпами идёт модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной инфраструктуры и ЖКХ, продолжается газификация населённых пунктов, реконструкция сетей водоснабжения.