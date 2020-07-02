Завершён очередной этап строительства «Тавриды»

Генеральный подрядчик, ведущий инженер производственно-технического отдела севастопольского управления АО «ВАД» Роман Слободянюк рассказал об окончании обустройства подпорных стен на седьмом этапе трассы «Таврида».

«Полностью завершено устройство подпорных стен — самих бетонных конструкций. Сейчас ведётся работа по установке декоративных панелей», — сообщил Слободянюк «Крыминформу».

Всего на седьмом этапе смонтировано 16 подпорных стен. Завершена укладка всех слоёв асфальтобетона. Общая готовность этого участка «Тавриды» протяжённостью 13,2 км составляет 95%.

Движение по этому участку трассы планируется запустить в сентябре.

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