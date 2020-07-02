Очевидец прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске

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Очевидец прокомментировала инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.
Очевидец прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске
  • © Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры Хаймурзиной

«Вышли через две минуты с ребёнком гулять. Девочка уже лежала, а вокруг все кричали», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, пострадавшая семья живёт в том же доме, откуда бросили пакет с мусором.

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.

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