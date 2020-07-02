Очевидец прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске
- © Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры Хаймурзиной
«Вышли через две минуты с ребёнком гулять. Девочка уже лежала, а вокруг все кричали», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, пострадавшая семья живёт в том же доме, откуда бросили пакет с мусором.
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.