Очевидец прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске

Очевидец прокомментировала инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.

«Вышли через две минуты с ребёнком гулять. Девочка уже лежала, а вокруг все кричали», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, пострадавшая семья живёт в том же доме, откуда бросили пакет с мусором.

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.