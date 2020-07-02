В Минобрнауки рекомендуют подавать документы в вуз дистанционно

В Минобрнауки России рекомендуют подавать документы для поступления в вуз в дистанционном формате. Об этом заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что «там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи».

«Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи», — цитирует РИА Новости Афанасьева.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.