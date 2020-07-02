В Минобрнауки рекомендуют подавать документы в вуз дистанционно

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В Минобрнауки России рекомендуют подавать документы для поступления в вуз в дистанционном формате. Об этом заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.
В Минобрнауки рекомендуют подавать документы в вуз дистанционно
  • РИА Новости

Он отметил, что «там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи».

«Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи», — цитирует РИА Новости Афанасьева.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.

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