Житель Камчатки госпитализирован после нападения медведя

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Медведь напал на рыбака в городе Елизово, рассказали в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
Житель Камчатки госпитализирован после нападения медведя
  • Pixabay

Об этом сообщает ОТР.

«Из лап хищника его с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу», — заявили в ведомстве.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Ведутся поиски медведя. Граждан призвали воздержаться от посещения места инцидента в ближайшее время.

В 2019 году эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост количества медведей в России.

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