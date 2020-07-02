Житель Камчатки госпитализирован после нападения медведя

Медведь напал на рыбака в городе Елизово, рассказали в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

Об этом сообщает ОТР.

«Из лап хищника его с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу», — заявили в ведомстве.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Ведутся поиски медведя. Граждан призвали воздержаться от посещения места инцидента в ближайшее время.

В 2019 году эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост количества медведей в России.