Житель Камчатки госпитализирован после нападения медведя
- Pixabay
Об этом сообщает ОТР.
«Из лап хищника его с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу», — заявили в ведомстве.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
Ведутся поиски медведя. Граждан призвали воздержаться от посещения места инцидента в ближайшее время.
В 2019 году эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост количества медведей в России.