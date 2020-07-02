Омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске

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Уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова прокомментировала инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.
Омбудсмен прокомментировала инцидент с девочкой в Красногорске
  • РИА Новости

«Мы занимаемся, безусловно, этим случаем. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняют следственные органы. Сейчас уже установлены дети — они действительно совсем дети, шести — восьми лет, они даже не подростки», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, семье уже предложили помощь, они пока пытаются сформулировать, что им нужно.

«Понятно, что все силы сейчас направлены на то, чтобы ребёнок без последствий вышел из этой тяжёлой ситуации», — отметила Мишонова.

Как добавила омбудсмен, состояние девочки стабильное, средней степени тяжести.

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.

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