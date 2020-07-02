Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
  • РИА Новости

«Вчерашнее голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.

По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя завершение голосования по поправкам к Конституции России, отметил, что оно было чистым, прозрачным и юридически выверенным.

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