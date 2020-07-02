Косачёв прокомментировал голосование по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«Я, как гражданин России, абсолютно искренне приветствовал инициативу провести закон о поправках через процедуру общероссийского голосования. Это придало процедуре дополнительную легитимность. С моей точки зрения, само проведение такого голосования было безупречным», — считает сенатор.
По словам Косачёва, прошедшее голосование было чистым, прозрачным и юридически выверенным.
«Можно только поздравить всех нас, что данная процедура близка к завершению. Подвергнуть сомнению результаты волеизъявления граждан России нет никакой возможности», — заключил он.
Ранее ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
За принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.