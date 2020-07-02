В Москве аннулировали итоги голосования на участке, где заподозрили вброс
«ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчёта голосов (возможный вброс бюллетеней)», — говорится в сообщении Мосгоризбиркома в Telegram.
Отмечается, что данные результаты не позволяют достоверно «определить результаты волеизъявления участников голосования».
Ранее на одном из избирательных участков в Москве приостановили подсчёт голосов из-за возможного вброса бюллетеней.