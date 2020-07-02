В Москве аннулировали итоги голосования на участке, где заподозрили вброс

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ТИК московского района Раменки аннулировала итоги голосования по поправкам к Конституции России на одном из избирательных участков, где заподозрили вброс бюллетеней.

«ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК № 2783. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчёта голосов (возможный вброс бюллетеней)», — говорится в сообщении Мосгоризбиркома в Telegram.

Отмечается, что данные результаты не позволяют достоверно «определить результаты волеизъявления участников голосования».

Ранее на одном из избирательных участков в Москве приостановили подсчёт голосов из-за возможного вброса бюллетеней.

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