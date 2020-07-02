Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки.
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%; 2) Москва — 0,3%; 3) Севастополь — 0,4%; 4) Московская область, Республика Дагестан — 0,5%; 5) Республика Ингушетия — 0,6%», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 661 165.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.

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