Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки.

© Алексей Майшев

РИА Новости

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%; 2) Москва — 0,3%; 3) Севастополь — 0,4%; 4) Московская область, Республика Дагестан — 0,5%; 5) Республика Ингушетия — 0,6%», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 661 165. Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала рекомендации по защите от COVID-19 в офисе.