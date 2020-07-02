В Крыму оценили голосование по поправкам к Конституции

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Анна Лушникова
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировали в беседе с RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.
В Крыму оценили голосование по поправкам к Конституции
  • Reuters

«При высокой явке избирателей более 90% крымчан поддержали поправки к Конституции. Голосуя за поправки, крымчане проголосовали за укрепление суверенитета, за сильную Россию, за верховенство национального права, за укрепление конституционных гарантий, за социальное государство, за неотделимость наших территорий, за традиционную семью. Это наш выбор», — сказала Ковитиди.

По мнению же Бальбека, результаты подсчёта голосов показали доверие граждан к руководству страны. 

«Следует отметить, что проводилась масштабная разъяснительная работа среди граждан в том, что касается поправок к Конституции — и это дало хороший результат», — сказал депутат.

Ранее ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.

За принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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