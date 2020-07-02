Политолог оценил голосование по поправкам к Конституции

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в беседе с RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.

«Эксперимент удался, хотя совершенно очевидными были перегруженность и перенапряжение избирательной системы. Всё-таки неделю находиться в стрессовом состоянии для сотрудников ЦИК и региональных избирательных комиссий оказалось достаточно энергозатратно. Тем не менее мне кажется, что эксперимент удался. Он завершился серьёзным успехом», — сказал он.

Эксперт отметил, что система очень активно и эффективно «отбивала атаки фейкомётов, очень быстро реагировала на попытки организации провокаций».

«Наблюдение за выборами стало всенародным делом. То есть любой мог стать наблюдателем. Это подчеркнуло транспарентность системы», — считает Мухин.

Ранее ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.

За принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.