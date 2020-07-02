Появились итоги голосования в ряде регионов по данным 100% протоколов

Поправки к Конституции поддержали 68,92% жителей Удмуртии, против высказались 30,1% избирателей, сообщил избирком республики по итогам обработки 100% протоколов.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Тюменской области поправки поддержали 85,57% избирателей, против высказались 14,04%. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

В Красноярском крае за внесение изменений в Конституцию проголосовали 70,1%, против — 28,96%.

В Курганской области поправки поддержали 69,58%, против — 29,53%.

За поправки к Конституции по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 83,54% избирателей Ростовской области, против — 15,94%.

В Ханты-Мансийском автономном округе поправки поддержали 69% избирателей по итогам обработки 100% протоколов, против высказались порядка 30%.

Более 87% избирателей в Кузбассе проголосовали за поправки к Конституции, против высказались больше 12%.

Ранее сообщалось, что за принятие поправок к Конституции России проголосовали 73,6% жителей Оренбургской области.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал в беседе с ФАН процесс голосования по поправкам к Конституции.