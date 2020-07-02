Поправки к Конституции поддержали 73,6% жителей Оренбургской области

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 73,6% жителей Оренбургской области. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

Как отмечает РИА Новости, за поправки проголосовали 834,4 тыс. избирателей, против — 286,7 тыс.

Кроме того, в Севастополе после обработки 100% протоколов за внесение поправок высказались 84,6% проголосовавших, против — 14,6%.

Ранее в ЦИК сообщили, что поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка, предварительно, составила 65%.