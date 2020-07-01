Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Указанные лица занимались выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности.

Ещё двое фигурантов дела признали вину и были помещены под домашний арест.

В феврале защита замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 млрд рублей при поставках радиостанций.

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