Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Указанные лица занимались выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности.

Ещё двое фигурантов дела признали вину и были помещены под домашний арест.

В феврале защита замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 млрд рублей при поставках радиостанций.