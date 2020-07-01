Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
Указанные лица занимались выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности.
Ещё двое фигурантов дела признали вину и были помещены под домашний арест.
В феврале защита замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 млрд рублей при поставках радиостанций.