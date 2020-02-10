Арест замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении обжаловали

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Защита замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках радиостанций.
Арест замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении обжаловали
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Антона Антонова.

«Обжаловали сегодня постановление об аресте», — сказал он.

7 февраля Военный суд отправил под арест Арсланова до 7 апреля 2020 года.

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