Арест замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении обжаловали
Защита замначальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках радиостанций.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Антона Антонова.
«Обжаловали сегодня постановление об аресте», — сказал он.
7 февраля Военный суд отправил под арест Арсланова до 7 апреля 2020 года.
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