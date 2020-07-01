Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, за поправки к Конституции России проголосовали более 71% избирателей.

Как отмечается, 69,9% согласились на выходе из избирательных участков рассказать социологам о своём выборе, 30,1% — отказались.

Так, 71,2% согласившихся участвовать в опросе сообщили, что поддержали изменения в основной закон, 28,3% выступили против.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах Федерации. По состоянию на 20:00 мск в нём приняли участие 445 345 человек.

Ранее сообщалось, что общая явка на 21:15 мск составила 64,99%.