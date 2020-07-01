Поправки поддержали 74,10% избирателей после обработки 30% протоколов

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За поправки к Конституции проголосовали 74,10% избирателей, против выступили 24,97%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 30% протоколов.
Поправки поддержали 74,10% избирателей после обработки 30% протоколов
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Как передаёт ТАСС, общая явка на 21:15 мск составила 64,99%.

Ранее голосование завершилось на всей территории России. В 21:00 мск закрылись участки в самом западном регионе страны — Калининградской области.

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