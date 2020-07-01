В ЦИК прокомментировали отсутствие у Мишустина маски на голосовании
- РИА Новости
«Мишустин — я знаю, у него зашкаливают супер-пупер-антитела, но, вообще-то, мог бы и надеть, конечно», — сказала она.
Таким образом она ответила на вопрос, почему не все пришли голосовать в масках, в частности, глава правительства Михаил Мишустин.
"Вообще-то, мог бы и надеть, конечно". Так Памфилова прокомментировала отсутствие маски на Мишустине во время голосования. Хотя антитела у премьера, по её словам, "зашкаливают супер-пупер" . pic.twitter.com/B0CBOFrhP2— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 1, 2020
Российский премьер в мае переболел коронавирусом.
1 июля — основной день голосования по Конституции.
В этот день проголосовал и премьер Михаил Мишустин, который пришёл на избирательный участок №90 в школе №1241.
После обработки 10% протоколов за поправки к Конституции выступают свыше 70% избирателей.