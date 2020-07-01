В ЦИК прокомментировали отсутствие у Мишустина маски на голосовании

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российский премьер Михаил Мишустин во время голосования по поправкам к Конституции мог бы надеть маску, несмотря на то что у него «зашкаливают антитела».
В ЦИК прокомментировали отсутствие у Мишустина маски на голосовании
  • РИА Новости

«Мишустин — я знаю, у него зашкаливают супер-пупер-антитела, но, вообще-то, мог бы и надеть, конечно», — сказала она.

Таким образом она ответила на вопрос, почему не все пришли голосовать в масках, в частности, глава правительства Михаил Мишустин.

Российский премьер в мае переболел коронавирусом.

1 июля — основной день голосования по Конституции.

В этот день проголосовал и премьер Михаил Мишустин, который пришёл на избирательный участок №90 в школе №1241. 

После обработки 10% протоколов за поправки к Конституции выступают свыше 70% избирателей.

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