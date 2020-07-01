Поправки поддержали 70% избирателей после обработки 10% протоколов

За принятие поправок к Конституции проголосовали 70,81% россиян, обработано 10% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Против поправок высказались 28,17% избирателей, передаёт ТАСС.

Согласно опубликованным в Telegram-канале ЦИК данным, в ещё двух регионах России завершили обработку 100% протоколов.

Так, в Сахалинской области в поддержку поправок выступили 74,84%, против — 24,04%, в Еврейской автономной области за — 77,3%, против — 21,39%.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что комиссия начала публиковать результаты голосования в целях максимальной открытости.