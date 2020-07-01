Поправки поддержали 70% избирателей после обработки 10% протоколов
- РИА Новости
Против поправок высказались 28,17% избирателей, передаёт ТАСС.
Согласно опубликованным в Telegram-канале ЦИК данным, в ещё двух регионах России завершили обработку 100% протоколов.
Так, в Сахалинской области в поддержку поправок выступили 74,84%, против — 24,04%, в Еврейской автономной области за — 77,3%, против — 21,39%.
Ранее в Центризбиркоме сообщили, что комиссия начала публиковать результаты голосования в целях максимальной открытости.