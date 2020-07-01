В ЦИК объяснили начало публикации итогов голосования по Конституции

Центризбирком начал публиковать итоги голосования по поправкам к Конституции в целях максимальной открытости, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Чтобы данные по результатам не интерпретировались по-разному, они публикуются ЦИК в целях объективности и максимальной прозрачности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 5,4% протоколов за поправки проголосовали более 69% граждан.