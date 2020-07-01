В Госдуме прокомментировали предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

«Необходимость ограничения доступа к управлению машинами каршеринга злостным нарушителям продиктована жизнью. Количество аварий, в том числе ДТП с серьёзными пострадавшими, с участием автомобилей каршеринга, несомненно, возросло», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, база ГИБДД для каршеринговых компаний в том, что касается обнаружения злостных нарушителей, должна быть открыта.

Как отметил Афонский, депутаты готовы начать разработку соответствующих нормативных актов.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в беседе с сайтом «Аргументы и факты» предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.