В Госдуме прокомментировали предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Владимир Афонский прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.
В Госдуме прокомментировали предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей
  • РИА Новости

«Необходимость ограничения доступа к управлению машинами каршеринга злостным нарушителям продиктована жизнью. Количество аварий, в том числе ДТП с серьёзными пострадавшими, с участием автомобилей каршеринга, несомненно, возросло», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, база ГИБДД для каршеринговых компаний в том, что касается обнаружения злостных нарушителей, должна быть открыта.

Как отметил Афонский, депутаты готовы начать разработку соответствующих нормативных актов.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в беседе с сайтом «Аргументы и факты» предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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