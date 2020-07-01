Эксперт оценила эффективность умных счётчиков

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Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева оценила эффективность умных счётчиков.
Эксперт оценила эффективность умных счётчиков
  • РИА Новости

«Новая общая система будет одномоментно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. Соответственно, не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами, не нужно самому сдавать показания приборов учёта», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, нынешние приборы учёта отличаются классом точности. Помимо этого, многие граждане сдают показания не ежемесячно, что приводит к перерасчётам.

Как добавила Разворотнева, для экономии следует заниматься энергоэффективностью, например, использовать светодиодные лампы, датчики движения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.

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