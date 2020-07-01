Северный флот наблюдает за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море

Короткая ссылка
Северный флот России наблюдает за учениями стран НАТО в северной части Атлантического океана и Норвежском море, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Северный флот наблюдает за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море
  • РИА Новости

«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС (Объединённых военно-морских сил. — RT) НАТО, участвующих в учении в северной части Атлантического океана и Норвежском море», — приводит сообщение РИА Новости.

В учениях задействованы корабли и авиационная техника США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии и Франции.

Учения сил НАТО Dynamic Mongoose 2020 пройдут с 1 по 9 июля.

В начале июня Балтийский флот России наблюдал за учениями стран НАТО Baltops-2020 в акватории южной и центральной частей Балтийского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить