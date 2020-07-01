Северный флот наблюдает за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море
- РИА Новости
«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС (Объединённых военно-морских сил. — RT) НАТО, участвующих в учении в северной части Атлантического океана и Норвежском море», — приводит сообщение РИА Новости.
В учениях задействованы корабли и авиационная техника США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии и Франции.
Учения сил НАТО Dynamic Mongoose 2020 пройдут с 1 по 9 июля.
В начале июня Балтийский флот России наблюдал за учениями стран НАТО Baltops-2020 в акватории южной и центральной частей Балтийского моря.