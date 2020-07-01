Суд оставил под стражей полицейского по делу о сбыте психотропных веществ в Калининграде
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу суда.
Центральный районный суд Калининграда отправил сотрудника полиции под стражу до 11 августа. Защита обратилась в областной суд, который оставил постановление об избрании меры пресечения без изменений.
Документ вступил в законную силу.
Ранее «Взгляд» сообщал, что СУ СК России по Амурской области предъявило обвинение инспектору ДПС ГИБДД и старшему инспектору отдела Управления Росгвардии по региону в разбойном нападении с целью хищения имущества.