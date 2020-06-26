В Амурской области сообщили о предъявлении обвинения по делу о разбое

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СУ СК России по Амурской области предъявило обвинение инспектору ДПС ГИБДД и старшему инспектору отдела Управления Росгвардии по региону в разбойном нападении с целью хищения имущества.
В Амурской области сообщили о предъявлении обвинения по делу о разбое
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.

По информации следователей, преступление было совершено 6 июня в селе Новоспасск. У фермера с производственной базы похитили сельскохозяйственную технику.

Подозреваемые угрожали применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Преступление выявили сотрудники областного Управления ФСБ. Задержанных поместили под арест. Полиция проводит проверку в отношении своего сотрудника.

В марте портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае задержали ещё четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества.

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