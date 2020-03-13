На Кубани задержали ещё четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества

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В Краснодарском крае задержали ещё четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества.
На Кубани задержали ещё четырёх полицейских по делу об организации преступного сообщества
  • РИА Новости

Об этом информируют «Юга.ру» со ссылкой на СК России.

Речь идёт об инспекторах отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району. Против них заведены уголовные дела по статьям «Преступное сообщество» и «Получение взятки в особо крупном размере».

3 марта сообщалось, что в числе задержанных — командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району и трое его подчинённых инспекторов, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения №6 ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, подозреваемые получали вознаграждение за непривлечение к ответственности лиц по уголовным и административным правонарушениям, а также беспрепятственный проезд через пост транспортных средств, «незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию».

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