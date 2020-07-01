В Татарстане установят бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил установить бюст Героя Советского Союза, участника обороны Брестской крепости Петра Гаврилова.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Лилию Галимову.

Гаврилов родился 17 июня 1900 года в Лаишевском уезде Казанской губернии (в настоящее время это Пестречинский район). С мая 1941 года его полк дислоцировался в Бресте. После нападения нацистов на крепость возглавил группу бойцов. Оставшись один, тяжелораненым попал в плен. Впоследствии был освобождён.

В мае телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.