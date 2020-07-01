В Татарстане установят бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил установить бюст Героя Советского Союза, участника обороны Брестской крепости Петра Гаврилова.
В Татарстане установят бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова
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  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Лилию Галимову.

Гаврилов родился 17 июня 1900 года в Лаишевском уезде Казанской губернии (в настоящее время это Пестречинский район). С мая 1941 года его полк дислоцировался в Бресте. После нападения нацистов на крепость возглавил группу бойцов. Оставшись один, тяжелораненым попал в плен. Впоследствии был освобождён.

В мае телеканал «360» сообщал, что в Рузском округе Московской области открыли музей, посвящённый Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

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