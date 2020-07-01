Опрос: 58% жителей Петербурга проходили обучение во время режима самоизоляции

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Большинство жителей Санкт-Петербурга обучались во время режима самоизоляции, следует из результатов опроса, проведённого hh.ru.
Опрос: 58% жителей Петербурга проходили обучение во время режима самоизоляции
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

В плане обучения петербуржцы оказались одними из самых активных (58%). Их обошли только жители Дальневосточного федерального округа (59%).

Чаще всего образованием занимались представители сфер маркетинга, рекламы и пиара, IT, искусства, массмедиа, высшего менеджмента и HR.

62% жителей Санкт-Петербурга учились по лекциям и книгам (материалы искали самостоятельно). Ещё 43% проходили курсы или участвовали в образовательных марафонах по готовым программам. По словам 4% респондентов, они пользовались услугами репетиторов.

Ранее диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, как питаться на работе после выхода из режима самоизоляции.

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