Опрос: 58% жителей Петербурга проходили обучение во время режима самоизоляции

Большинство жителей Санкт-Петербурга обучались во время режима самоизоляции, следует из результатов опроса, проведённого hh.ru.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

В плане обучения петербуржцы оказались одними из самых активных (58%). Их обошли только жители Дальневосточного федерального округа (59%).

Чаще всего образованием занимались представители сфер маркетинга, рекламы и пиара, IT, искусства, массмедиа, высшего менеджмента и HR.

62% жителей Санкт-Петербурга учились по лекциям и книгам (материалы искали самостоятельно). Ещё 43% проходили курсы или участвовали в образовательных марафонах по готовым программам. По словам 4% респондентов, они пользовались услугами репетиторов.

Ранее диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, как питаться на работе после выхода из режима самоизоляции.