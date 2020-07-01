В Подмосковье рассказали о явке на избирательных участках
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин, резко начала расти доля тех, кто участвует в голосовании непосредственно на избирательных участках.
«Сегодня шатры на придомовых территориях уже свою работу не ведут. Увеличивается доля голосования на дому. Поэтому явка идёт во вполне спокойном, равномерном движении. Я думаю, что к концу дня сохранится примерно в тех же пропорциях», — отметил он.
По его словам, на 12:00 серьёзных жалоб не зафиксировано.
Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.