В Подмосковье рассказали о явке на избирательных участках

В Московской области рассказали о явке на избирательных участках. По данным на 12:00, показатель составил 64,49%, или более 3,7 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин, резко начала расти доля тех, кто участвует в голосовании непосредственно на избирательных участках.

«Сегодня шатры на придомовых территориях уже свою работу не ведут. Увеличивается доля голосования на дому. Поэтому явка идёт во вполне спокойном, равномерном движении. Я думаю, что к концу дня сохранится примерно в тех же пропорциях», — отметил он.

По его словам, на 12:00 серьёзных жалоб не зафиксировано.

Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.