В Подмосковье рассказали о явке на избирательных участках

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о явке на избирательных участках. По данным на 12:00, показатель составил 64,49%, или более 3,7 млн человек.
В Подмосковье рассказали о явке на избирательных участках
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин, резко начала расти доля тех, кто участвует в голосовании непосредственно на избирательных участках.

«Сегодня шатры на придомовых территориях уже свою работу не ведут. Увеличивается доля голосования на дому. Поэтому явка идёт во вполне спокойном, равномерном движении. Я думаю, что к концу дня сохранится примерно в тех же пропорциях», — отметил он.

По его словам, на 12:00 серьёзных жалоб не зафиксировано.

Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить