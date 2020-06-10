Володин прокомментировал поправки к Конституции

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.
Володин прокомментировал поправки к Конституции
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Как отметил Володин, поправки в случае одобрения на общероссийском голосовании позволят вывести парламентский контроль на новый уровень.

«Если граждане поддержат, то у нас многие вопросы будут решаться по-другому. Наполнятся те нормы, которые до этого были декларативными», — заявил он в ходе правительственного часа с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Поправки, в частности, дают нижней палате парламента дополнительные полномочия. Депутаты смогут принимать участие в обсуждении кандидатур на должности министров.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в беседе с kp.ru напомнила о необходимости наличия паспорта для голосования по поправкам к Конституции.

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