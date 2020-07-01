Заседание рабочей группы по поправкам запланировано на 3 июля

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Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции в режиме онлайн запланировано на пятницу, 3 июля. В нём, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.
Заседание рабочей группы по поправкам запланировано на 3 июля
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

«Могу подтвердить: будет заседание с президентом... в пятницу, в онлайн-режиме», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. 

1 июля — основной день голосования по поправкам к Конституции.

В этот день участие в голосовании приняли российский лидер Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин

Согласно данным на 13:00 мск, средняя явка по России на голосование составила 59,01%

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