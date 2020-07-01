Заседание рабочей группы по поправкам запланировано на 3 июля
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.
«Могу подтвердить: будет заседание с президентом... в пятницу, в онлайн-режиме», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.
1 июля — основной день голосования по поправкам к Конституции.
В этот день участие в голосовании приняли российский лидер Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.
Согласно данным на 13:00 мск, средняя явка по России на голосование составила 59,01%.