Заседание рабочей группы по поправкам запланировано на 3 июля

Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции в режиме онлайн запланировано на пятницу, 3 июля. В нём, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

«Могу подтвердить: будет заседание с президентом... в пятницу, в онлайн-режиме», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

1 июля — основной день голосования по поправкам к Конституции.

В этот день участие в голосовании приняли российский лидер Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.

Согласно данным на 13:00 мск, средняя явка по России на голосование составила 59,01%.