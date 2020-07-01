Мишустин проголосовал по поправкам к Конституции
- РИА Новости
Мишустин пришёл на избирательный участок номер 90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева.
«Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение её истории, традиций и ценностей», — цитирует РИА Новости главу кабмина.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подсчёт голосов по поправкам к Конституции начнётся только после закрытия всех избирательных участков в стране.