Мишустин проголосовал по поправкам к Конституции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию.
Мишустин проголосовал по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

Мишустин пришёл на избирательный участок номер 90, который располагается в школе 1241 на улице Николаева.

«Сегодня мы определяем будущее России, я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение её истории, традиций и ценностей», — цитирует РИА Новости главу кабмина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подсчёт голосов по поправкам к Конституции начнётся только после закрытия всех избирательных участков в стране.

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