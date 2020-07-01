Памфилова рассказала, когда начнётся подсчёт голосов по поправкам

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подсчёт голосов по поправкам к Конституции начнётся только после закрытия всех избирательных участков в стране.
Памфилова рассказала, когда начнётся подсчёт голосов по поправкам
  • © Пресс-служба ЦИК РФ
  • РИА Новости

«Подсчёт голосов по всем бюллетеням на голосовании, что сегодня пройдёт, и по предыдущим будет только после того, как на территории всей страны закончится голосование», — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что все бюллетени по всем видам голосования запечатаны в сейф-пакеты, каждый сейф-пакет имеет свой индивидуальный номер.

Ранее сообщалось, что на Чукотке и Камчатке закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции.

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