Памфилова рассказала, когда начнётся подсчёт голосов по поправкам

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подсчёт голосов по поправкам к Конституции начнётся только после закрытия всех избирательных участков в стране.

«Подсчёт голосов по всем бюллетеням на голосовании, что сегодня пройдёт, и по предыдущим будет только после того, как на территории всей страны закончится голосование», — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что все бюллетени по всем видам голосования запечатаны в сейф-пакеты, каждый сейф-пакет имеет свой индивидуальный номер.

Ранее сообщалось, что на Чукотке и Камчатке закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции.