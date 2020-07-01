Эксперт прокомментировал ситуацию с отключением горячей воды

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин прокомментировал ситуацию с отключением горячей воды.

«Десятидневный срок учитывает среднее состояние сетей, использование новых технологий диагностики и возможность устранения возможных дефектов дистанционно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, почти все дома укладываются в такой срок, но если есть сложные участки, то работы могут продлить.

«Обычно задержки связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, если эти ремонтные работы превышают сроки, то можно требовать перерасчёта», — добавил Крохин.

В Москве с 1 июля начнутся плановые отключения горячего водоснабжения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что интерактивной онлайн-картой отключения горячей воды в Московской области воспользовались 120 тыс. человек. На ресурс подписались около 1 тыс. человек. Для быстрой загрузки выделены дополнительные мощности. Сервер создали в региональном Минэнерго по поручению губернатора.