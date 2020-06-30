В Москве с 1 июля начнутся плановые отключения горячей воды

В Москве с 1 июля начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщает РИА Новости.

В Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) отметили, что обычно сначала отключают подачу горячей воды в административные и производственные здания, а затем происходит плановое отключение жилых домов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что интерактивной онлайн-картой отключения горячей воды в Московской области воспользовались 120 тыс. человек. На ресурс подписались около 1 тыс. человек. Для быстрой загрузки выделены дополнительные мощности. Сервер создали в региональном Минэнерго по поручению губернатора.