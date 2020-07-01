Ещё в трёх регионах Дальнего Востока завершили голосование по поправкам

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В Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области (ЕАО) закрылись избирательные участки.
Ещё в трёх регионах Дальнего Востока завершили голосование по поправкам
  • РИА Новости

«В Приморском крае, по данным на 18:00 местного времени, приняли участие в голосовании 867 тыс. 577 участников голосования. Это составляет 59,27%», — цитирует Интерфакс заместителя председателя краевой избирательной комиссии Романа Охотникова.

По данным избирательной комиссии Хабаровского края, за два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 411 тыс. 45 человек, или 41,68% от числа избирателей, внесённых в списки для голосования.

Явка в Еврейской АО, согласно информации на сайте ЦИК, составила 70,74%.

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