Явка по России на голосование по поправкам к Конституции превысила 57%

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Средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции на 12:00 мск составила 57,43%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Явка по России на голосование по поправкам к Конституции превысила 57%
  • РИА Новости

По данным табло, активнее всего голосует Республика Тыва — 88,25%, Чечня — 85,89% и Кемеровская область — 84,78%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.

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