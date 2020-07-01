Явка по России на голосование по поправкам к Конституции превысила 57%

Средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции на 12:00 мск составила 57,43%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

РИА Новости

По данным табло, активнее всего голосует Республика Тыва — 88,25%, Чечня — 85,89% и Кемеровская область — 84,78%. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.